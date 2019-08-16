تقارير: زيدان الغاضب يلوح بالاستقالة

2019/08/16 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، مستعد للاستقالة مرة أخرى من الفريق الملكي الإسباني، مشيرة إلى أنه يشعر بالإحباط من سياسة رئيس النادي في سوق الانتقالات الصيفية.فقد ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن عدم قدرة ريال مدريد أو عدم استعداده لبذل جهود جادة للحصول على خدمات الفرنسي، لاعب […]

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