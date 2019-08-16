2019/08/16 | 15:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يتعافى ويرتفع 2%) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أرتفعت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة يوم الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين بعد أن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يتعافى ويرتفع 2%) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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