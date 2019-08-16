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النفط يتعافى ويرتفع 2%


النفط يتعافى ويرتفع 2%
2019/08/16 | 15:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

أرتفعت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة يوم الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين بعد أن...

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