النفط يتعافى ويرتفع 2%

2019/08/16 | 15:26

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بغداد :سومر نيوز

أرتفعت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة يوم الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين بعد أن...

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