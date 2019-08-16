تعرض محطة قضاء علي الغربي في ميسان إلى اعتداء

2019/08/16 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اليوم الجمعة، تعرض محطة علي الغربي الثانوية بقضاء علي الغربي شمال مدينة العمارة، الى اعتداء ارهابي.

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