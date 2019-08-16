الاردن تحقق مع رجل اعمال عراقي تورط بشجار مع فتيات.. ومسؤولون عراقيون يتحركون للوساطة

2019/08/16 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت وسائل اعلام اردنية، ان الاجهزة الامنية الاردنية قامت بتوقيف موظف بمكتب لتأجير السيارات بمركز أمن الشميساني، بعد ان تبين بأن المكتب يمتلك المركبة التي ظهرت بفديو اثار الجدل، عقب قيام فتاتين بضرب رجل عراقي وسيدة مسنة في الطريق العام.وذكرت وسائل الاعلام الاردني، أنه “تبين ان ملابسات الحادثة بدأت بعد ان […]

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