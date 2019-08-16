2019/08/16 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس رفضت غرينلاند، اليوم الجمعة، فكرة أنها قد تكون معروضة للبيع، بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع مستشاريه بشكل خاص فكرة شراء أكبر جزيرة في العالم.وقال وزير خارجية غرينلاند، آني لون باجر، بحسب وكالة “رويترز”: “نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع”.ومن المقرر أن يزور ترامب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرينلاند ترد على ترامب: لسنا للبيع وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرينلاند ترد على ترامب: لسنا للبيع) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرينلاند ترد على ترامب: لسنا للبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).