هل تعلم ماذا يحدث في الجسم الانسان عند النزيف؟

2019/08/16 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يعاني شخص ما من النزيف الحاد، يقوم الجسم بإيصال كمية أقل من الدم إلى الجلد والأصابع سواء اليدين والقدمين، وذلك بهدف توفير الحماية للأعضاء الأساسية في الجسم.المصاب قد يصبح شاحب البشرة نتيجة لما سبق، وقد يشعر بالتنمل بأصابعه أيضاً.

خلال حالة النزيف، يقوم القلب بعمل مضاعف من أجل ضخ الدم المتبقي إلى أعضاء الجسم الداخلية، مما يؤدي إلى هبوط ضغط الدم.

المصدر/ موقع طب وصحه

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