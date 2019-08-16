2019/08/16 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور رسالة إلى نصف صديق سابق...بـــدايـــة... مشينا معا أكثر من عشرين سنة...وكم احترمت معرفتك ومظاهرات ثقافتك السياسية وتهذيبك وأناقتك الخارجية..وذات مساء اختلفنا..اختلفنا برأي...لم أنهب مالك..ولم أظهر عداء على أي من أهلك وعائلتك..ولم أشهر بك..لا برأي ولا حديث ولا كتابة..ولكننا مشينا كل على رصيف آخر من دروب الحياة..حتى نسيت وجودك بهذا البلد..ومحيت كل ذكرياتي معك...ومرت سنة أو سنتين........

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