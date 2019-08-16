عدنان الصباح - العثور على الذات ... اغتيال الدونية (15)

2019/08/16 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح أي ذات تلك التي نبحث عنها بوصفها ذات جميلة كريمة مستقلة قادرة على الانخراط الحقيقي بحياة حرة منتجة مبدعة انسانية وفي سبيل الوصول الى ذلك هناك سؤال كبير وهو من نحن اصلا وهل استطعنا الاجابة على ذلك السؤال جماعات وافراد ...هل نحن بشر ...ناس ...جزء من المكون المسمى بالمجتمع الانساني أم نحن مسلمين واذا كنا كذلك فأي مسلمين سنة ...شيعة ...الخ ثم ماذا عن المسيحيين واليهود وغيرهم كما في العراق وحتى في......

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