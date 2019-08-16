هزة ارضية تضرب الحدود الايرانية العراقية

2019/08/16 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ضربت هزة ارضية ،الجمعة، مناطق الحدودية الايرانية المتخمة لمحافظة ديالى شرقي العراق.وسجلت المراصد الزلزالية العراقية هزة بقوة 3.9 في ايلام /ايران ظهر اليوم 16/8 في الساعة 2:32:27 بالتوقيت المحلي تبعد 132كم شرق مندلي.وبحسب المراصد فان الهزة لم يثبت الشعور بها لحد الان.انتهى/25

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