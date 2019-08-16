2019/08/16 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أحيا الفنان محمد عساف اولى حفلاته الغنائية في العاصمة بغداد في رابع ايام عيد الاضحى في نادي اليرموك الترفيهي، واستقبل جمهوره الكبير الذي اكتظت به قاعة الحفل بتقديمه أغنية ” مكانك خالي ” باللهجة العراقية وسط تفاعل الحضور.كما قدم المغني الفلسطيني الشاب مجموعة من ابرز اعماله الغنائية منها : اغنية بصراحة فيما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حضور كبير لحفل عساف في بغداد وكالة خطوة برس.

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