تعرض محطة قضاء علي الغربي للطاقة الكهربائية إلى اعتداء عابث من قبل نفر ضال

2019/08/16 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان عن تعرض محطة علي الغربي الثانوية( ٣٣ / ١١ ك.ف ) بقضاء علي الغربي( ١١٠ كم ) شمال مدينة العمارة، الى اعتداء من قبل نفر ضال في محاولة بائسة منه للتخريب وتعطيل تقديم الخدمات للمواطنين في القضاء.وذكر الفرع في بيان ” بان هذا النفر الذي لم تعرف هويته ، […]

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