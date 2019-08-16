2019/08/16 | 15:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفادت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة (16 اب 2019)، بأن قراصنة خطفوا ثمانية من أفراد طاقم سفينة بي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قراصنة يختطفون 3 بحارة روس قبالة سواحل الكاميرون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أفادت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة (16 اب 2019)، بأن قراصنة خطفوا ثمانية من أفراد طاقم سفينة بي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قراصنة يختطفون 3 بحارة روس قبالة سواحل الكاميرون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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