2019/08/16 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة (16 اب 2019)، بأن قراصنة خطفوا ثمانية من أفراد طاقم سفينة بي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قراصنة يختطفون 3 بحارة روس قبالة سواحل الكاميرون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قراصنة يختطفون 3 بحارة روس قبالة سواحل الكاميرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).