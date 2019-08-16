السليمانية تعاقب مطاعم لرفعها الاسعار على السائحين بعطلة العيد

2019/08/16 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت قائممقامية قضاء دوكان بمحافظة السليمانية يوم الجمعة معاقبة عدد من المطاعم لرفعها الاسعار على مرتاديها من السائحين خلال عطلة ايام عيد الاضحى.

واوضحت القائممقامية في بيان انها عاقبت اليوم ثلاثة مطاعم في "دوكان" بسبب رفعها اسعار الاطعمة والاكلات وعدم التزامها بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ونوهت الى ان لجانها المشتركة زارت محالا و اسواقا وتمكنت من ضبط مواد منتهية الصلاحية، ومقابل ذلك تمت معاقبة المقصرين.

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