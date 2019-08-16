أفغانستان: فتح قناة للحوار سرا بين طهران وواشنطن

2019/08/16 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الوسطاء الغربيين يحاولون إقناع إيران والولايات المتحدة بالتعاون في تعزيز الأمن في أفغانستان فيما يسعى

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