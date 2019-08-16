نائب: إعادة النازحين سيغلق فراغات امنية قاتلة في ديالى

2019/08/16 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد النائب مضر الكروي، الجمعة، بان اعادة ما تبقى من النازحين سيغلق فراغات امنية قاتلة في ديالى.قال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاف الاسر النازحة لم تعود حتى اللحظة الى مناطقها المحررة حتى اللحظة رغم اعلان تحرير ديالى في كانون الثاني 2015 لاسباب كثيرة لكن يمكن معالجتها من خلال مؤتمر وطني […]

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