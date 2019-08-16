2019/08/16 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء الجديد الخاص بالحكومة الانتقالية، فمن هو حمدوك؟ ولماذا وقع الاختيار عليه؟ من الواضح أن السودان، بعد عقود من الفساد والأزمات الاقتصادية والمالية، يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنتشل البلاد من الوضع الاقتصادي المتأزم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هو حمدوك؟..



المرشح لرئاسة الحكومة السودانية وكالة خطوة برس.

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