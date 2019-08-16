النفط يرتفع 2% مع انحسار مخاوف الركود

2019/08/16 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة ،الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين بعد أن أظهرت بيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.وبحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت اثنين بالمئة إلى 59.48 دولار للبرميل، بعد أن […]

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