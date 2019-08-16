حادثة إطلاق نار جديدة قرب جامعة في أميركا

2019/08/16 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة في إطلاق نار في الولايات المتحدة بالقرب من الحرم الجامعي لجامعة ألاباما، حسبما ذكرت صحيفة "مونتغمري أدفرتايزر."

وقال الرقيب جاريت ويليامز

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