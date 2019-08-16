بسبب مطار المحافظة.. مجلس كركوك يكشف عن 60 منزل مهدد بالازالة قريبا

2019/08/16 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كركوك

اكد عضو مجلس محافظة كركوك قاسم حمزة ، اليوم الجمعة، ان مطار كركوك مشروع مهم لكن يهدد 60 عائلة بازالة منازلها.

وذكر حمزة

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