2019/08/16 | 15:55

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وفاة حاج من اهالي محافظة ذي قار في مكة المكرمة

توفي حاج من اهالي محافظة ذي قار، بعد ادائه مناسك الحج، في مكة

المكرمة، ليكون اول حالة وفاة تسجل بين قوافل المحافظة.وقال مصدر مطلع في هيئة الحج العراقية، ان الحاج (م.ج.المسعودي) من

اهالي قلعة سكر، الذي يبلغ من العمر 80 عاما، توفي مساء الخميس، في

مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، بعد تعرضه لازمة قلبية.مؤكدا انه جاري العمل على نقل جثمان الحاج المتوفي الى محافظة ذي قار

عبر احدى طائرات الخطوط الجوية العراقية بناء على طلب ذويه

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