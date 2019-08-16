عون: اذا عادت الحرب فعلينا تكرار الانتصار

2019/08/16 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عون، انه" بعد جلسة الحكومة هناك ورقة اقتصادية يجب أن تنفذ"، مشيراً إلى أنه إذا وضعنا الورقة الاقتصادية المالية في اجتماع الاسبوع الماضي بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري واذا لم تنفذ فهذا بعني عدم وجود حكم".وعن ذكرى حرب تموز، لفت عون إلى أنه "إذا تكررت الحرب علينا نكرر الانتصار".وعن حادثة قبرشمون، أشار الرئيس اللبناني إلى أن" الجروح ختمت بشكل سليم وتبقى الآثار ولكنها ستختم بشكل جيد".انتهى..م.م

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