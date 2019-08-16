2019/08/16 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wRUyNfCd9Po

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاء العلوان سأستقيل عندما ارى اني لن استطيع ان اكمل شاهد..!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاء العلوان سأستقيل عندما ارى اني لن استطيع ان اكمل شاهد..!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).