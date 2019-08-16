2019/08/16 | 15:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة، عن انشاء خط ساخن لمخاتير القرى والاحياء السكنية.
وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد غالب العطيه في حديث لـ/ المعلومة/،انه” في ظل جهود شرطة ديالى تنويع منافذ التعاون الامني مع كل الشرائح وخاصة مخاتير القرى والاحياء تم انشاء خط ساخن للاستجابة الفورية لاي معلومة او بلاغ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: خط ساخن لمخاتير القرى والاحياء السكنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة، عن انشاء خط ساخن لمخاتير القرى والاحياء السكنية.
وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد غالب العطيه في حديث لـ/ المعلومة/،انه” في ظل جهود شرطة ديالى تنويع منافذ التعاون الامني مع كل الشرائح وخاصة مخاتير القرى والاحياء تم انشاء خط ساخن للاستجابة الفورية لاي معلومة او بلاغ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: خط ساخن لمخاتير القرى والاحياء السكنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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