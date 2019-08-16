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ديالى: خط ساخن لمخاتير القرى والاحياء السكنية


ديالى: خط ساخن لمخاتير القرى والاحياء السكنية
2019/08/16 | 15:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة، عن انشاء خط ساخن لمخاتير القرى والاحياء السكنية.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد غالب العطيه في حديث لـ/ المعلومة/،انه” في ظل جهود شرطة ديالى تنويع منافذ التعاون الامني مع كل الشرائح وخاصة مخاتير القرى والاحياء تم انشاء خط ساخن للاستجابة الفورية لاي معلومة او بلاغ […]

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