ديالى: خط ساخن لمخاتير القرى والاحياء السكنية

2019/08/16 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة، عن انشاء خط ساخن لمخاتير القرى والاحياء السكنية.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد غالب العطيه في حديث لـ/ المعلومة/،انه” في ظل جهود شرطة ديالى تنويع منافذ التعاون الامني مع كل الشرائح وخاصة مخاتير القرى والاحياء تم انشاء خط ساخن للاستجابة الفورية لاي معلومة او بلاغ […]

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