2019/08/16 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة، المشاركة مع الجهات المختصة في محافظة الانبار بالحملة الخاصة بإزالة التجاوزات الحاصلة على نهر الفرات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تشارك بإزالة التجاوزات الحاصلة على نهر الفرات في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تشارك بإزالة التجاوزات الحاصلة على نهر الفرات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).