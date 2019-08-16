وصول اول دفعة للحجاج عبر منفذ عرعر غدا السبت

2019/08/16 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة، ان اول دفعة للحجاج ستصل غد السبت برا عبر منفذ عرعر الحدودي.

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