انتشار المخدرات بين شباب العراق أبرز ثمار الاحتلال

2019/08/16 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل * لا يقتصر الغزو على احتلال الجيوش وإسقاط الدول، بل الأسوأ هو آثار هذا الاحتلال، فهي أخطر بكثير من

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