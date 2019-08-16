2019/08/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تعرضت استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد لمشكلة في توقيت غير مناسب باستبعاد إيدن هازارد من مواجهة سيلتا فيجو غدا السبت في أولى مباريات الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بسبب إصابة عضلية خلال تدريب الجمعة.وقال ريال مدريد في بيان، إن هازارد خضع لفحوصات عقب المران كشفت تعرضه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..ريال مدريد من دون نجمه المنتظر في افتتاح الدوري المركز الخبري الوطني.

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