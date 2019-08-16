محطة قضاء علي الغربي في ميسان تتعرض إلى اعتداء مجهول

2019/08/16 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ميسان-اين]أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اليوم الجمعة، تعرض محطة علي الغربي الثانوية بقضاء علي الغربي شمال مدينة العمارة، الى اعتداء ارهابي.

وذكر فرع توزيع كهرباء ميسان في بيان تلقته وكالة كل العراق الاخبارية [اين] ان "هذا النفر الضال الذي لم تعرف هويته قام بإطلاق العيارات النارية صوب المحطة التي تغذي القضاء بالكهرباء"، مبينا ان "المحولتين التحويليتين الرئيسيتين فيها لم تتضرر من تلك الاطلاقات التي عبرتهما متجهه نحو قاعة إلادارة الكبيرة".



واشار االبيان الى أنه "بعد تلك الحادثة التي تحاول النيل من أهالي القضاء باعتبارها عملاً تخريباً يضر المواطن قبل المحطة، أقام دعوة قضائية ضد هذا النفر الارهابي العابث"، موضحا انه "استغل احداث يوم أمس الخميس بعد أعمال الصيانة الاضطرارية من قبل دائرة الشبكات " نقل الطاقة الكهربائية " في ميسان ، على الخط ( ١٣٢ ك.ف ) المغذي لقضائي علي الغربي و كميت وناحية علي الشرقي التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة لتاجيج الوضع" .ودعت " الشركة إلى جميع المواطنين في المحافظة عموما والقضاء خصوصا فضلا عن الجهات الأمنية بضرورة الحماية و الحافظ على مفاصل الشبكة الكهربائية التي وجدت من أجلهم والتي كلفت الدولة مبالغ كبيرة"، لافتا الى ان "اي تضرر يصبها سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر والتعاون وعدم السماح للمخربين بتخريب الممتلكات العامة التي هي ملك العراقيين والتبليغ عنهم في حال وجود أي معلومات" .



وشدد الفرع في البيان ان "تلك الأعمال المخزية لن ولم تثني أو تقلل من عزيمة ملاكاته الهندسية و الفنية في تقديم الخدمة ، وان الجميع متفق بان هذا العمل شرف عظيم وسيواصلون حمله من أجل ديمومة الطاقة الكهربائية وتوفيرها بجميع الامكانيات".العراق

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