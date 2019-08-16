المالية النيابية :الحكومة غير جادة في زيادة الإيرادات غير النفطية

2019/08/16 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، محاسن الدلي، ان الحكومة غير جادة في زيادة الإيرادات غير النفطية.

وقالت الدلي في تصريح صحفي إن "الحكومة تعتمد على النفط لعدم وجود خطة استراتيجية لتطوير قطاعات مختلفة في العراق، فالقطاع الصناعي لحد الآن متدهور والقطاع الزراعي ضعيف والإيرادات الأخرى لا تذكر والتي هي الضرائب والجمارك وغيرهما".وأضافت أنه "مع الأسف حتى الآن الحكومة غير جادة في زيادة الإيرادات غير النفطية"، مبينةً أن "موازنة العراق هي معظمها رواتب مايعادل 41 ترليون والباقي تشغيلية للوزارات ولتنمية الأقاليم، فالموازنة غير عملية وغير جدية في تطوير الوضع العراقي، فلو كان هناك دراسة أو تطوير للقطاعات الأخرى لكان هناك عدم الاعتماد على النفط، كما أنه من المهم تطوير الصناعة فالمعامل مدمرة ولا توجد خطة قوية من أجل إعادة تأهيلها لإيقاف الاستيراد".وبينت الدلي أنه "لا يوجد خطة دفاعية عن المواطن العراقي وهذه جميعاً تصب في مصلحة الاستيراد والتي تؤدي إلى زيادة الصروفات للحكومة العراقية وقلة الإيرادات في داخل العراق، ولو كانت الحكومة جادة في حلها لكان هناك عدة طرق".





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