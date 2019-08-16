جواد بشارة - الإسلاموية L’Islamisme مرض الإسلام العضال 2

2019/08/16 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة الحلقة الثانية من دراسة الإسلاموية داء الإسلام العضال 2الإسلاموية L’Islamisme مرض الإسلام العضال 2د.جواد بشارةتنتشر بين أوساط المثقفين أفكار، يعتقد البعض أنها صحيحة ويعتقد آخرون أنها ناجمة عن سوء فهم، تدمغ الإسلام جملة وتفصيلاً بصفة دين العنف والقتل والتحريض على قتل اليهود والنصارى أو المسيحيين الذي يعترضون على هيمنة الدين الإسلامي عليهم ، وقد ترجم بعض المستعربين نصوصاً من الق......

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