2019/08/16 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حصري المنظمة الايزيدية للتوثيق ومبادرة “نادية” يبدأون ببناء مدرسة جديدة في قرية بهراڤا شمال قضاء شنگال، بدعم من الحكومة البلجيكية وبتنفيذ شركة أعمار سنجار.المدرسة ستتكون من ستة صفوف وسيتم تجهيزها بالكامل وستكون مهيئة للعام الدراسي القادم.ويذكر ان المنظمة الايزيدية للتوثيق تقوم بتنفيذ هذا المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية لدعم الاستقرار …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: الايزيدية للتوثيق ومبادرة نادية يبدأون ببناء مدرسة جديدة في شنكال بدعم بلجيكي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: الايزيدية للتوثيق ومبادرة نادية يبدأون ببناء مدرسة جديدة في شنكال بدعم بلجيكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).