بالفديو... غراب شجاع يقاطع بيعة داعشي لخليفته!

2019/08/16 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاطع نعيق غراب محاولات متكررة لأحد قادة جماعة "داعش" الارهابية لتسجيل مقطع مصور يجدِّد فيه بيعته لمتزعم الجماعة الإرهابية....

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