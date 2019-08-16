السياسيون الدنماركيون يسخرون من فكرة ترمب حول شراء جزيرة جرينلاند

2019/08/16 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سخر سياسيون دنماركيون، من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بشراء بلاده جزيرة جرينلاند.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسين، قوله “اننا لسنا للبيع”، في رد على تقارير أفادت بأن الرئيس ترمب، ناقش خلال جلسات خاصة مع مستشاريه، فكرة شراء أكبر جزيرة في العالم، فيما علق رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن، في تغريدة على تويتر، قائلا “لا بد أنها كذبة أبريل، جاءت في غير موعدها تماما”.

وفي سياق التعليقات الساخرة من فكرة ترمب، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الشعب الدنماركي سورين إسبيرسن، ما نصه “إذا كان ترمب يفكر حقا في ذلك، فهذا دليل أخير على أنه فقد صوابه”، مضيفا ان فكرة أن تبيع الدنمارك خمسين ألفا من مواطنيها للولايات المتحدة، هي فكرة سخيفة تماما على حد تعبيره.

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