2019/08/16 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اكتشف علماء في معهد “كارولينسكا” السويدي، عضوا جديدا حساسا للألم، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تطوير عقاقير جديدة فعالة، تكافح الأوجاع.ويقول العلماء إن العضو الجديد عبارة عن شبكة من الخلايا الدبقية المتخصصة، تحيط بالخلايا العصبية المستشعرة للألم، والتي تمتد حتى الطبقة الخارجية من الجلد، وفق ما نقلت صحيفة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف عضو جديد يفسر الألم المركز الخبري الوطني.

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