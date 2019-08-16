نائب تتعرض الى وعكة صحية وتؤكد تعرضها “للسحر او الحسد”.. تعرف على القصة

2019/08/16 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق نشرت النائب عن محافظة نينوى، بسمة بسيم، صورة على موقع الفيسبوك وهي راقدة في المستشفى إثر تعرضها الى وعكة صحية، مشيرة الى تعرضها للحسد او السحر، الامر الذي اثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت بسيم تدوينة على موقع فيسبوك واطلع عليها “يس عراق”، “لي يقول بعض نواب نينوى ملتهين بلسفر بلخارج عيتونسون […]

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