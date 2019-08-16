2019/08/16 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نفت شركة “هواوي” الصينية عبر فرعها في الجزائر، اليوم الجمعة، ما جاء في تحقيق صحفي نشر في “وول ستريت جورنال، عن مساعدة “هواوي” للحكومات الأوغندية والجزائرية بغرض التجسس على معارضين سياسيين.ورفضت شركة “هواوي”، في بيان نشرته اليوم، ما وصفته “بمزاعم وول ستريت جورنال التي لا أساس لها من الصحة ضد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تنفي تجسسها على سياسيين عرب وافارقة وكالة خطوة برس.

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