2019/08/16 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن قراصنة خطفوا ثمانية من أفراد طاقم سفينة بينهم 3 مواطنين روس قبالة سواحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.وأوضحت الخارجية، أن قراصنة هاجموا بالقرب من ميناء دوالا الكاميروني سفينة الشحن مارماليتا التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا وتعود ملكيتها إلى شركة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قراصنة يختطفون 3 بحارة روس قبالة سواحل الكاميرون المركز الخبري الوطني.

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