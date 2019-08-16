الكرملين: العمل جار على توريد الدفعة الثانية من منظومة

2019/08/16 | 16:48

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن وجود "قنوات اتصال سرية" بين إيران والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في أفغانستان، رغم الخلافات الكبيرة بينهما في عدة ملفات.

وقالت "رويترز"، إنه "بينما

بغداد اليوم- بغداد

قال عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة (16 اب 2019)، إن العراق كان له دور إيجابي في حل أزمة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وذلك بالتزامن مع قرب الافراج عنها.

وذكر الهنين عبر حسابه

بغداد اليوم- ديالى

قال النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، الجمعة (16 اب 2019)، إن محافظته تشهد أكبر عملية استغلال للمال العام في التسويق السياسي.

وأوضح التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى تشهد أكبر عملية استغلال للمال العام في ال

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