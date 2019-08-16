الدفاع: المعركة مع داعش استخباراتية بحتة

2019/08/16 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، الجمعة، إن الحملة الأمنية، التي تم إطلاقها الخميس، تهدف إلى ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في عدة مناطق عراقية.

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