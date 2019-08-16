2019/08/16 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية يوم الجمعة ضربات جوية استهدفت اربع مناطق في اقليم كوردستان العراق بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني فيها.

وقالت وسائل اعلام تركية اليوم، ان "غارات جوية استهدفت 13 موقعا إرهابيا في مناطق (زاب وغارا وقنديل وأسوس) في شمالي العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تنفذ غارات جوية على 4 مناطق في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تنفذ غارات جوية على 4 مناطق في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).