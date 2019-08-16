كارثة في ليفربول.. إصابة

2019/08/16 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صدم المدرب الألماني يورغن كلوب جماهير نادي ليفربول، عندما كشف عن إصابة حارسه البديل، بطريقة غريبة جدا.

وأكد كلوب أن حارسه الإسباني أدريان، يعاني

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