2019/08/16 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصيب شبان فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، مع بدء فعاليات الجمعة السبعين لمسيرات العودة وكسر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات برصاص الاحتلال في جمعة "الشباب الفلسطيني") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات برصاص الاحتلال في جمعة "الشباب الفلسطيني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).