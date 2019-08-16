2019/08/16 | 16:57

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زيدان: انا سعيد بما نملكه من لاعبين ولا نفكر سوى بمباراة الغد

زيدان: كلماتي للجماهير هي أن الموسم بدأ للتو ونحن نحتاج إلى

دعمهم.زيدان: أريد أن نلعب بشكل جيد.في ريال مدريد يجب عليك دائما أن تقدم اللعب الجميل.زيدان: لو خسرنا من الطبيعي ألا أبتسم، لكنني لن أفقد تفاؤلي.



علينا

الاستفادة من الحظ الذي نملكه كوننا نمثل ريال مدريد. زيدان: أنا راضٍ بما أملكه من لاعبين.



أفكر بمباراة الغد فقط.زيدان: خاميس جاهز بدنيا وأنا سعيد لتواجده في قائمة

الفريق. زيدان: أنا سعيد بما أملكه من لاعبين ولا نفكر سوى بمباراة الغد.



أملك

أفضل اللاعبين، سأدافع عنهم دائما. زيدان: إيقاف كارفخال؟ هذه أمور لا يمكنني السيطرة فيها، من الصعب

تقبلها، سنرى ما يمكننا فعله، لا أعتقد أنه أمر طبيعي.زيدان: "نريد أن يبدأ الليغا الآن.



كلنا سعداء ومستعدون".

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