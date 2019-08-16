2019/08/16 | 16:57

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روسيا تؤكد استمرارها بتوريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400" إلى تركيا

العالم الاسلامي تركيا

روسيا تؤكد استمرارها بتوريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400" إلى تركيا

الجمعة 16 أغسطس 2019 - 16:51

منظومة "إس-400" الروسية

روسيا تؤكد استمرارها بتوريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400" إلى تركيا

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