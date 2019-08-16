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هازارد يتعرض للإصابة قبل يوم واحد من انطلاقة الدوري الإسباني


هازارد يتعرض للإصابة قبل يوم واحد من انطلاقة الدوري الإسباني
2019/08/16 | 16:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة عضلية في الفخذ

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