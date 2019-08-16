ريال مدريد من دون نجمه المنتظر في افتتاح الدوري

2019/08/16 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد لمشكلة في توقيت غير مناسب باستبعاد إيدن هازارد من مواجهة سيلتا فيجو ،

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