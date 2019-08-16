2019/08/16 | 17:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جزيرة غرينلاند ترد على ترامب: لسنا للبيع وعرضك كذبة نيسان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قالت إدارة غرينلاند إنها ترحب بالاستثمارات الخارجية إلا أنها ليست للبيع.
وجاءت تصريحات وزيرة خارجية ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جزيرة غرينلاند ترد على ترامب: لسنا للبيع وعرضك كذبة نيسان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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