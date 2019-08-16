جزيرة غرينلاند ترد على ترامب: لسنا للبيع وعرضك كذبة نيسان

2019/08/16 | 17:02

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متابعة :سومر نيوز

قالت إدارة غرينلاند إنها ترحب بالاستثمارات الخارجية إلا أنها ليست للبيع.

وجاءت تصريحات وزيرة خارجية ...

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