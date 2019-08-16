مصدر ل سومر نيوز : اشتداد الغارات التركية على معاقل

2019/08/16 | 17:02

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بغداد :سومر نيوز

أفاد مصدر مطلع ل سومر نيوز بأن الطائرات التركية جددت قصفها معاقل حزب العمال الكردستاني صباح اليوم الجم...

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