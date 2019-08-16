الكشف عن قناة اتصال سرية بين أمريكا وإيران

2019/08/16 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن وجود "قنوات سرية" للتواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذلك لتعزيز التعاون بينهما فيما يتعلق بأفغانستان، على الرغم من حدة التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

وذكرت الوكالة انه "بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخراج واشنطن من أطول حرب خاضتها بلاده، ذكرت المصادر أن وسطاء كانوا ينقلون الرسائل سرا بين واشنطن وطهران منذ شهور على أمل تشجيع الطرفين على التحاور في الشأن الأفغاني، في وقت يتزايد فيه العداء بينهما بسبب مجموعة من القضايا".

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على هذه المراسلات، قوله إن "أفغانستان أحد الساحات التي توجد فيها أرضية مشتركة" بين طهران وواشنطن.

وتسعى إيران والولايات المتحدة لضمان ألا يؤدي انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان إلى انزلاقه لحرب أهلية تعيد حكم طالبان، أو إلى تفشي تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات الإسلامية المتطرفة هناك.

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