مقتل 24 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة داخل مسجد في باكستان

2019/08/16 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة 24 شخصاً على الأقل بانفجار عبوة ناسفة داخل مسجد جنوب غربي البلاد، مرجحة ارتفاع عدد القتلى.

وقال قائد شرطة منطقة كويتا، التي وقع فيها الانفجار، عبد الرزاق تشيما، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن أربعة أشخاص قتلوا بينما أصيب أكثر من 20، بانفجار عبوة زرعت أسفل المنبر الذي يرتقيه إمام المسجد.

ورجح، شفقة جانجوا، المسؤول في الشرطة لـ"رويترز"، ان "عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن إصابات بعض الضحايا بالغة".

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب حيث ينشط انفصاليون وإرهابية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقُتل خمسة أشخاص منهم اثنان من أفراد الأمن وأصيب 27 آخرون في انفجار بالقرب من مركز للشرطة في كويتا في تموز المنصرم بعد أسبوع من انفجار مماثل أسفر عن مقتل شخصين.

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